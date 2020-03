Jugendmalwettbewerb : Was Kinder wirklich glücklich macht

Was Kinder wirklich glücklich macht

Für den 50. Internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“ der Volks- und Raiffeisenbanken reichten Kinder und Jugendliche mehr als 2000 Bilder und vier Filme bei der Volksbank Viersen ein und zeigten, was für sie Glück ist.

Familie, Freundschaft und Freiheit – das sind nur drei Dinge, die Kinder und Jugendliche glücklich machen. Für den 50. Internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“ der Volks- und Raiffeisenbanken setzten sie sich in diesem Jahr mit dem Thema Glück auseinander. Denn im Jubiläumsjahr hatten die Organisatoren den Wettbewerb unter das Motto: „Glück ist ...“ gestellt. In Bildern und Filmen beschäftigten sich die Jungen und Mädchen mit der Frage, was Glück ist, und lieferten ganz konkrete Beispiele.