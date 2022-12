Weihnachtsmarkt in Brüggen Was Genuß am Weihnachtsmarkt kostet

Der Weihnachtsmarkt in Brüggen startet in sein zweites Wochenende. Wer dort schlemmen will, den erwarten unter anderem folgende Preise für Snacks und Getränke: Bei „My Poffjertes“ ist die schlichte Ausführung mit Zucker für vier Euro zu haben, Varianten mit Sauce oder Likör starten bei fünf Euro. In der Créperie Traber werden süße (ab vier Euro) und herzhafte (ab sechs Euro) Crépes zubereitet. „Die Preise sind drastisch gestiegen. Auch wir haben erhöhen müssen, damit es sich überhaupt noch lohnt“, sagt Daniela Traber. Sie freut sich auf das erste Wochenende in Brüggen.