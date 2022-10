Bauvorhaben in Schwalmtal-Waldniel : Was gegen Parkplatzmangel an der Querstraße geplant ist

An der Querstraße sollen mehr Parkplätze entstehen. Foto: Daniela Buschkamp

An der Querstraße in Schwalmtal-Waldniel soll ein neuer Garagenhof entstehen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sich der Grundstückseigentümer, der den Antrag gestellt hat, mit einem städtebaulichen Vertrag verpflichtet, die Planungskosten zu übernehmen.

Ursprünglich war im Bebauungsplan „Auf dem Zoppenberg III – Schulzentrum“ die für den Garagenhof vorgesehene Fläche als Grünfläche ausgewiesen. Laut Plan sollte dort ein Spielplatz errichtet werden.

Das Areal befindet sich im Privateigentum und wurde bisher nicht als Spielplatz ausgebaut. Der Eigentümer beantragte im August eine Änderung des Bebauungsplanes, um einen Garagenhof im Bereich der Querstraße bauen zu lassen. Nur mit einer Änderung des Bebauungsplanes kann auf dieser Fläche ein Garagenhof errichtet werden. Den Bebauungsplan haben die Ratsmitglieder nun, nach ausführlicher Vorberatung im Fachausschuss, angepasst.

Ein Garagenhof sei im Bereich der Querstraße sinnvoll, da dort erheblicher Parkplatzmangel herrsche, wie die Gemeindeverwaltung erklärte. Marco Kuhn (SPD) sagte dazu: „Wir werden uns enthalten. Wir wollen in keiner Weise die Rechte der privaten Eigentümer beschneiden. Aus Gemeindeperspektive hätten wir uns jedoch andere, fantasievollere Lösungen vorstellen können.“

Bernd Gather, Fachbereichsleiter für Planung, Umwelt und Verkehr, antwortete: „Wir haben natürlich mit dem Eigentümer auch andere Varianten durchgesprochen, aber letztendlich war für uns an dieser Stelle entscheidend, dass wir auf der Querstraße ein massives Problem haben, was parkende Fahrzeuge betrifft. Da gibt es wirklich eine Parkplatznot und das hat uns dazu bewogen, dieser Planung zuzustimmen.“