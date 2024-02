Öffentliche WCs in Viersen Was Gastwirte von der „Netten Toilette“ halten

Gabriele Baues aus Viersen-Süchteln verfolgt die aktuelle Diskussion um öffentlich zugängliche Toiletten im Viersener Stadtgebiet mit Interesse. Denn sie hat die marode WC-Anlage in Viersen-Süchteln direkt vor Augen — und ärgert sich jedes Mal darüber: „Ein Schandfleck“, sagt die Süchtelnerin. Seit mindestens zehn Jahren sei das öffentliche WC nicht mehr in Betrieb. Dass man über Lösungen gegen die Not mit der Notdurft nachdenkt, hält Baues für eine gute Idee. Und erinnert an ein weiteres Problem in Süchteln: die fehlende Toilette am Busbahnhof, nahe des neu gestalteten „Alten Tierparks“. Dieser Mangel sei insbesondere für die Busfahrer schwierig.