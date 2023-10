Einzelhandel in Viersen „Neuausrichtung“ bei Depot in Viersen? Na ja...

Viersen · „Depot“ hat seine Filiale an der Hauptstraße in der Viersener Fußgängerzone wiedereröffnet. Hat die angeküdndigte Neuausrichtung stattgefunden? Was die Kunden jetzt dort kaufen können.

20.10.2023, 19:00 Uhr

“Depot“ in Viersen wiedereröffnet 6 Bilder Foto: Daniela Buschkamp

Seit Freitag ist die Viersener Depot-Filiale in der Fußgängerzone an der Hauptstraße wieder geöffnet. Warteschlangen vor dem Eingang habe es nicht gegeben, der Kundenzustrom sei überschaubar gewesen, erklärt eine Mitarbeiterin. Dies sei mit dem Blick auf Dauerregen kaum überraschend. Hier geht es zur Bilderstrecke: “Depot“ in Viersen wiedereröffnet