Bildung im Grenzland : Was Viertklässler-Eltern wissen müssen

Grenzland Wenn ein Viertklässler zu einer der weiterführenden Schule im Grenzland angemeldet wird, müssen Eltern Termine absprechen und Formulare mitbringen. Welche Änderungen wegen der Corona-Pandemie es gibt.

In der Gesamtschule Brüggen, Südwall, Standort Bracht, sind am Freitag, 28. Januar, 14 bis 19 Uhr, und Samstag, 29. Januar, 9 bis 12 Uhr, Anmeldungstermine möglich.

Für die Gemeinschaftshauptschule, Schulstraße 50 in Schwalmtal-Waldniel sind Anmeldungen möglich am Montag, 14. Februar, Dienstag, 15. Februar, sowie Montag, 21. Februar, und Dienstag, 22. Februar, jeweils von 8 bis 12 Uhr, und nach Vereinbarung.

Für die Janusz-Korczak-Realschule in Schwalmtal und die Realschule Niederkrüchten sind Anmeldungen für beide Standorte möglich: in Schwalmtal am Mittwoch, 16. Februar, Donnerstag, 17. Februar, und Freitag, 18 Februar, jeweils von 11 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 19. Februar, in Schwalmtal und Niederkrüchten, von 10 bis 12 Uhr.