Corona im Kreis Viersen : Verlängerter Lockdown: „Das ist ganz bitter“

Kreis Viersen Einzelhändler und Gastronomen sehen die Verlängerung der Schutzmaßnahmen mit Sorge. Kritik kommt auch von der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein.

„Bei uns lief dieses Jahr schon katastrophal“, berichtet José Cardoso, der in Viersen drei Eisdielen und Cafés betreibt. „Erst mussten wir ganz schließen, in den Sommermonaten hatten wir deutliche Umsatzrückgänge, haben in Schutzmaßnahmen investiert – und jetzt können wir nur Eis zum Mitnehmen verkaufen. Das darf aber in der Fußgängerzone wegen der Maskenpflicht nicht gegessen werden.“ Die versprochenen Novemberhilfen für die Gastronomie seien noch nicht angekommen. „Erst gestern wurde die Abruffunktion freigeschaltet.“ Zwölf Mitarbeiter beschäftigt Cardoso, die nun auf ihr Gehalt warten. „Die Novemberhilfen ersetzen aber nur 75 Prozent der Einnahmen – ich werde wohl nicht drumherum kommen, Personal zu entlassen“, sagt Cardoso.

An diesem Freitag wird sich Peter Döpper mit seinem Team zusammensetzen und über die Umsetzung der neuen Beschränkungen für den Einzelhandel beraten. Döpper ist Leiter des Edeka-Marktes an der Brüsseler Allee in Viersen. „Wir haben rund 1900 Quadratmeter Verkaufsfläche“, berichtet er; von Montag an dürfen also nicht mehr so viele Kunden gleichzeitig ins Geschäft kommen wie bisher. „Dabei haben wir derzeit ohnehin schon einen größeren Kundenandrang als üblich“, berichtet Döpper. „Es sind weniger Menschen in Urlaub, und mehr Leute kochen zu Hause, kaufen dafür ein.“ Er empfiehlt, zum Einkaufen von nächster Woche an insbesondere die Randzeiten zu nutzen. „Frühmorgens oder abends, wenn das Geschäft normalerweise nicht so voll ist.“