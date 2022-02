Interview Frank Grusen, Wirtschaftsförderer in Niederkrüchten : Was ein Experte für Fördermittel bringen soll

Wirtschaftsförderer Frank Grusen verspricht sich viel von der neuen Stelle für Fördermittelmanagement. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Was in Brüggen bereits erfolgreich praktiziert wird, soll jetzt auch der Nachbargemende Niederküchten helfen: sie sucht so schnell wie möglich eine Fachkraft für Fördermittelmanagement.

Warum wollen Sie in Niederkrüchten eine/-n Fördermittelmanager/-in einsetzen? Hat da das Vorbild der Nachbargemeinde Brüggen Appetit gemacht?

Frank Grusen Die Gründe sind sicherlich vergleichbar. Für die Umsetzung vieler öffentlicher Projekte stehen verschiedene Förderkulissen zur Verfügung. Dafür wollen wir eine Stelle schaffen, die einen möglichst aktuellen Überblick über die verfügbaren Fördertöpfe hat. Ebenso soll der/die Fördermittelmanager/-in sich auch den gesamten Prozess von der Recherche über die Antragsstellung bis zu Verwendungsnachweisen begleiten. Dieser Prozess und die Möglichkeiten sind so vielseitig geworden, dass sie nicht mehr nebenbei vom jeweiligen Fachamt erledigt werden können.

Was muss der künftige Manager für Voraussetzungen mitbringen? Wann soll die Stelle besetzt werden?

Grusen Je nach Verfügbarkeit kann die Stelle sofort besetzt werden. Wir suchen einen Fachmann oder eine Fachfrau, der oder die bestenfalls Erfahrungen in der Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln auf kommunaler Ebene hat oder an anderer Stelle mit dem Thema in Berührung gekommen ist.

Gibt es schon konkrete Projekte, für die Niederkrüchten Fördermittel nutzen will?

Grusen Es gilt, alle laufenden Projekte auf ihre Förderfähigkeit zu prüfen und verfügbare Förderkulissen zu identifizieren. Besonders interessant ist die Thematik im technischen Bereich oder zum Beispiel bei den Schulen und Kitas.

Welche Berührungspunkte gibt es zur Vital-Region Schwalm/Mittlerer Niederrhein, die ja auch Föderanträge stellt? Wird die damit überflüssig?