Kultur und mehr ab Freitag, 2. Juni, in Viersen-Süchteln Was die Süchtelner Vielfalt in diesem Jahr bietet

Den Anfang macht am Freitag, 2. Juni, der französische Markt. Dort können Besucher im Laufe des späten Nachmittags ein mannigfaltiges Angebot an kleinen kulinarischen Köstlichkeiten kennenlernen. Aber nicht nur für den Gaumen, sondern auch für Auge und Nase gibt es reichlich Programm: Schmuck, Seifen und Lavendel – die „Süchtelner Vielfalt“ holt ein kleines Stück Provence nach Viersen. Der französische Markt bleibt bis 18 Uhr am Sonntag aufgebaut. Man kann sich also Zeit für die kleinen Entdeckungen lassen. Auch Einzelhandel und Gastronomie bieten am Freitagabend noch bis 20 Uhr geselliges Heimat-Shoppen an.