Filiale an der Königstraße : Was die Post für Brüggen-Bracht beabsichtigt

Brüggen Nach der Geschäftsaufgabe von Michael Neubert fehlt in Brüggen-Bracht eine Postfiliale. Jetzt gibt es neuen Pläne. Was die Brachter dazu wissen müssen.

Nach der Geschäftsaufgabe von Michael Neubert zum 30. September an der Königstraße 19 in Brüggen-Bracht gehen in dem Ladenlokal noch nicht die Lichter aus: Wie die Deutsche Post/DHL Group mitteilt, richtet sie an dieser Adresse vorübergehend eine Postfiliale ein; diese wird – im Vergleich zu vorher – eingeschränkte Öffnungszeiten bieten und mit eigenem Personal besetzt werden. „Die Eröffnung ist für Montag, 18. Oktober, geplant“, erklärt eine Sprecherin des Unternehmenns. Damit würden der Standort Brüggen-Bracht und der dortige Kundenservice weiter sichergestellt: Kunden können Marken erwerben. Sendungen aufgeben und abholen sowie Auskünfte einholen. Eine endgültige Lösung wird dies aber nicht sein: „Wir suchen weiterhin nach einem neuen Partner in Brüggen-Bracht“, erklärt die Sprecherin. Zwar seien Gespräche geführt worden, bisher aber ohne positives Ergebnis.