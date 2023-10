Neues Angebot für Freizeitsportler Was Viersens erste „Sportbox“ bietet

Wer hat es bezahlt? Die Stadt Viersen hatte 2022 einen Förderantrag gestellt für eine erste Sportbox auf den freien Flächen am Hohen Busch. Aus dem NRW-Programm „Moderne Sportstätte 2022“ gab es 32.000 Euro. Die Stadt trägt zudem einen Eigenanteil. Eine monatliche Grundgebühr geht an das Unternehmen, das die Hardware beisteuert und für das Sicherheitssystem verantwortlich ist. „Ich freue mich, dass wir den Viersener Bürgerinnen und Bürgern ein kostenloses und innovatives Sportangebot im öffentlichen Raum unterbreiten können“, sagt Sportdezernent Ertunç Deniz. Mit den Erfahrungswerten könnten ähnliche Projekte an anderen Standorten umgesetzt werden.