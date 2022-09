Kultur in Viersen : Auftakt für die neue Spielzeit

Mit „Das Triadische Ballett“ beginnt die Spielzeit. Foto: Kai Pohler

Viersen Am Donnerstag, 15. September, beginnt in Viersen die Spielzeit 2022/23. In der Festhalle werden unter anderem Theater, Konzerte, Lesungen und Tanz geboten.

Mit dem Düsseldorfer Theater der Klänge und Oskar Schlemmers Bühnenwerk „Trias – Das Triadische Ballett“ läutet die städtische Kulturabteilung an diesem Donnerstag, 15. September, 20 Uhr, in der Festhalle die Spielzeit 2022/23 ein. „Was diese Spielzeit ausmacht, ist die Vielfalt“, sagt Kulturamtsleiterin Petra Barabasch. Geboten würden unter anderem Tanz, Theater, Konzerte und musikalische Lesungen. „Wir freuen uns über zahlreiche Abonnenten, die uns die Treue gehalten haben und über zahlreiche neue Besucher, die mit uns diese abwechslungsreiche Spielzeit genießen möchten“, ergänzt Barabasch.

Fünf Abonnement-Reihen hat die Kulturabteilung zusammengestellt – alle Veranstaltungen können aber natürlich auch ohne Abo besucht werden. Den Auftakt in den Reihen „Abo Kultur Mix“ und „Abo Kultur Extra“ macht an diesem Donnerstag sowie am Freitag, 16. September, jeweils 20 Uhr, „Trias – Das Triadische Ballett“. Die Reihe „Abo Kammerkonzert“ beginnt am Samstag, 15. Oktober, 20 Uhr, mit einem Auftritt des Calefax Reed Quintet. Die niederländischen Rohrblattbläser haben Kammermusik aus vielen Jahrhunderten bis zur Gegenwart für Oboe, Klarinette, Saxofon, Bassklarinette und Fagott arrangiert. Start für die Reihe „Abo Studio“ ist am Freitag, 21. Oktober, mit der musikalischen Lesung „Metarmorphosen“, einer Kooperation mit dem Niederrhein Musikfestival.

Die Reihe „Abo Sinfoniekonzert“ beginnt am Dienstag, 1. November, 20 Uhr, mit einem Konzert, das Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) im Vorwort des Spielzeit-Heftes hervorhebt: Das National State Symphony Orchestra of Ukraine gastiert in der Festhalle. „Musik verbindet. Musik schafft Emotionen. Musik tröstet. Das Konzert ist eine von vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten für unsere Friedenssehnsucht“, schreibt Anemüller.

Neben den Abo-Reihen wird das noch junge Format „Vierfalt After Work“ fortgeführt: Ein je rund einstündiges Programm, bestens geeignet zum „Reinschnuppern“, erläutert Barabasch. Start ist am Mittwoch, 19. Oktober, 19 Uhr: Schauspieler Moritz Führmann liest Texte von Joachim Ringelnatz, musikalisch begleitet vom Jazztrio Douce Ambiance. An Kinder richtet sich die „Vierfalt Kids“: Dabei sind alle Veranstaltungen für Kinder gratis.

Das komplette Spielzeit-Programm ist unter www.vierfalt-viersen.de zu finden. Über die Internetseite können auch Tickets gebucht werden.

(naf)