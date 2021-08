Gründung in Brüggen : Was die jungen Landfrauen erreichen wollen

Luden auf den Genholter Hof ein: Der Vorstand der neuen Gruppe (v.l.): Katharina Klötergens, Christina Ingenrieth, Maria Nauen und Carolin Schleupen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Bei der Auftaktveranstaltung in Brüggen war das Interesse für das neue Netzwerk der jungen Landfrauen groß. Was der neue Verein in diesem Jahr noch plant.