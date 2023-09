Freizeittipp für Viersen Was die Herbstkirmes in Viersen bietet

Viersen · Mit der Herbstkirmes, die am Samstag, 30. September, in Viersen beginnt, endet die Kirmessaison im Viersener Stadtgebiet. Im Festzelt am Hermann-Hülser-Platz gibt es nicht nur viel Musik.

28.09.2023, 17:30 Uhr

Fahrgeschäfte, Buden und ein Festzelt erwarten die Besucher der Herbstkirmes am Hermann-Hülser-Platz. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Ende September ist Herbstkirmeszeit. Sie beginnt am Samstag, 30. September, auf dem Hermann-Hülser-Platz vor der Festhalle. Hier gibt es nicht nur unterschiedliche Fahrgeschäfte und Buden, sondern auch ein großes Festzelt, in dem bis Dienstag, 3. Oktober, Programm bei kostenfreiem Eintritt geboten wird. Eröfffnet wird die Herbstkirmes am Samstag um 14 Uhr. Dann wird der Viersener Ortsbürgermeister ein Fass anstechen; begleitet von den Vierstadtmusikern von „Ki Ka Kai a“ Boisheim. Ab 18 Uhr können die Besucher bei der Mallorcaparty feiern und tanzen; dazu legt DJ Dee aus dem Bierkönig auf. Gegen 21 Uhr haben die Veranstalter ein großes Höhenfeuerwerk geplant; es wird gezündet vom Dach der Festhalle Viersen. Um 22 Uhr spielt im Festzelt die Bierkönig-Boy-Band Unnormal. Der Kirmessonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, dazu gibt es Musik von einem DJ. Ab 16 Uhr packen die Mitglieder der Old School Band ihre Instrumente fürs Live-Konzert aus. Am Montag, 2. Oktober, beginnt die Kirmes um 14 Uhr. Nicht nur alle, die am „Brückentag“ arbeiten müssen, können sich im Festzelt zur After-Work-Party mit DJ Ricky treffen. Er legt ab 18 Uhr auf. Der letzte Tag der Kirmes, Dienstag, 3. Oktober, beginnt erneut um 11 Uhr mit einem Frühschoppen und DJ. Ab 16 Uhr gibt es Musik von der Gruppe Schohnzeit; zum Kirmesausklang legt ein DJ auf. Tische für jeden Tag können online reserviert werden unter: www.mein-Festzelt.de.

(busch-)