Eisdielen in Viersen Start in die neue Eiszeit

Die Winterpause ist vorbei, also was soll ins Hörnchen: Bienensticheis mit Mandelkrokant, Strawberry-Cheesecake oder lieber die Sorte Mozartkugel? Diese und täglich 40 bis 50 weitere Kreationen hat das Team der Eismanufaktur Delikat im Sortiment. Seit diesem Donnerstag ist der Laden an der Hauptstraße 45 in Alt-Viersen wieder geöffnet, „es ist unsere fünfte Saison“, sagt Inhaberin Tran Nguyen. Ein paar Eismacher und -verkäufer in der Stadt lassen sich mit ihrem Saisonstart noch etwas Zeit – oder haben den Winter über gar nicht erst geschlossen.