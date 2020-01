Kostenpflichtiger Inhalt: SPD Viersen: Bürgermeisterkandidatin Sabine Anemüller : Mrs 100 Prozent

„An solch einem Tag bin ich besonders stolz, SPD-Ortsvereinsvorsitzender zu sein.“ Michael Lambertz gratuliert Sabine Anemüller zu ihrer einstimmigen Wahl als SPD-Bürgermeisterkandidatin. Foto: Martin Röse

Viersen Keine Enthaltung, keine Gegenstimme: Geschlossen kürten die Sozialdemokraten Sabine Anemüller zu ihrer Bürger-meisterkandidatin für die Wahl am 13. September. Und Anemüller verriet, was sie in ihrer zweiten Amtszeit will.