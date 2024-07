Ausflugstipp im Kreis Viersen Was der Tierpark Brüggen zu bieten hat

Der bunte Spielplatz mit ausgefallenen Geräten und altmodischem Charme lädt zum wilden Toben ein. In diesem Jahr wurde ein neuer Holzkugel-Turm installiert. Im Sommer 2022 kam ein „Termiten-Spielplatz“ dazu, vergangenes Jahr ein Tret-Trecker-Parcours. Wer in die Einschienenbahn steigt, umrundet einen Gutteil des 14 Hektar großen Parks in luftiger Höhe. Ein Minigolfplatz, bei dem man zum Familienduell antreten kann, kann für 1,50 Euro pro Spieler genutzt werden. Außerdem gibt es eine Wasser-Matschanlage, viel Sand, kleine Schiffsschaukeln, Rutschen und einen Bollerwagenverleih.