Bundestagswahlkampf in Brüggen : Was der Klimawandel für mittelständische Firmen bedeutet

Was der Klimawandel für mittelständische Firmen bedeutet

Bundestagswahlkampf in Brüggen

Brüggen Rolf Mützenich, Chef der SPD-Bundestagsfraktion, und Udo Schiefner, MdB, besuchten die Ziegelwerke Gebrüder Laumans. Ein Thema: Klimaneutralität.

41 Tage vor der Bundestagswahl hat Rolf Mützenich, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, ein straffes Programm. Der Montag hat für ihn mit vielen Tassen Kaffee um 5 Uhr morgens begonnen, noch weitere 600 Kilometer liegen an diesem Wahlkampftag vor dem 1.-FC-Köln-Fan. Am Morgen besuchte er die Ziegelwerke Gebrüder Laumans in Brüggen-Bracht.