Programm rund um den 8. März Was der Frauentag in Viersen bietet

Am Donnerstag, 7. März, 9.30 bis 11:45 Uhr, wird für ein Frauen-Frühstück der Tisch im FBS-Forum Krefeld-Viersen, Rektoratstraße 25, in Viersen gedeckt (Kosten: sieben Euro). Dann werden die Mütter des Grundgesetzes vorgestellt; es gibt ein Quiz dazu. Vorherige Anmeldung unter Ruf 02162 501990 oder per E-Mail an: info@forum-krefeld-viersen.de.