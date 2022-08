Neues Angebot in Schwalmtal : Was der erste Seemarkt bietet

Die „blaue Stunde“ nutzen: Das will die Gemeinde mit dem ersten Kreativmarkt am Hariksee. Auf der Waldbühne sind Theateraufführungen geplant. Foto: Gemeinde/M. Borsch

Schwalmtal Der Hariksee ist ein beliebtes Ausflugsziel. Das nutzt die Gemeinde und plant dort für Sonntag, 21. August, einen Kreativmarkt. Zudem gibt es Theater, Literatur für Kinder auf der Waldbühne und vieles mehr.

Am Freitag und am dritten August-Wochenende ist rund um den beliebten Hariksee viel los. Die Oldtimer der Theater-Arbeitsgemeinschaft am St.-Wolfhelm-Gymnasium verwandeln die Waldbühne in einen Treffpunkt für die „Bremer Stadtmusikanten“. Von Freitag bis Sonntag spielen sie täglich das von Lothar Lange bearbeitete Stück. Für Sonntag, 21. August, ist ab 15 Uhr auf der Waldbühne außerdem ein literarischer Nachmittag für Kinder geplant: Klassiker gibt es dort ebenso zu hören wie moderne Piraten-Geschichten.

Am spannendsten verspricht die Premiere des Seemarkts „Blaue Stunde“ zu werden. Der Markt unter den Stichworten „Vielseitig, regional, kreativ“ beginnt am Sonntag, 21. August, um 14 Uhr. Doch besonders schön verspricht am Hariksee der Übergang zum Abend zu werden: „Wir wollen dort die ,Blaue Stunde‘ nutzen“, sagt Alexandra Vahlhaus, die die neue Veranstaltung konzipiert hat.

Info Markt und „Bremer Stadtmusikanten“ Seemarkt Am Sonntag, 21. August, 14 bis 19 Uhr vom Inselschlösschen bis zum Harikseeweg. Theater Die Oldtimer der Theater-AG des St.-Wolfhelm-Gymnasiums zeigen das Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ auf der Waldbühne am Hariksee: am Freitag, 19. August, um 19.30 Uhr, am Samstag, 20. August, um 17 Uhr und am Sonntag, 21. August um 11 Uhr. Karten (je fünf Euro) werden bei Alexandra Vahlhaus (E-Mail: Alexandra.vahlhaus@gemeinde-schwalmtal.de) reserviert und an der Abendkasse am Einlass ausgegeben. Parkplätze Weitere Parkplätze werden, je nach Wetter, ausgeschildert. Die Verwaltung empfiehlt die Anfahrt per Rad.

Und dabei gab es für sie einige Überraschungen. Die schönste war der Zuspruch. Das ist unfassbar viel. Ich hätte nie mit derart zahlreichen Zusagen gerechnet“, sagt die Veranstaltungsplanerin. 47 Zusagen für den Seemarkt hat sie in einem Aktenordner abgeheftet. Dazu kommen kulinarische Angebote, etwa vom „Notrés“, und ein Unterhaltungsprogramm. Neben der Märchen-Aufführung am Sonntag auf der Waldbühne, Musik von Singer/Songwriter Dirk Hintzen aus Niederkrüchten und der Band Felix and friends sowie dem Literatur-Nachmittag für Kinder sind für den Nachwuchs noch weitere Angebote geplant.

Der „Französische Markt“ in Schwalmtal-Amern war der erste der neuen Märkte. Jetzt geht es mit dem Kreativmarkt am Hariksee weiter. RP-Archiv: buschkamp Foto: Daniela Buschkamp

Dazu gehören eine Schminkaktion, wie sie auch beim ersten „Französischen Markt“ in Schwalmtal-Amern angeboten wurde, und Tiere aus Luftballons. „An diesem Wochenende kann man in Schwalmtal rund um den Hariksee viel erleben – und das in jedem Alter“, sagt Vahlhaus. Der See sei ein beliebtes Ausflugsziel für Spaziergänger, Fußgänger und Sportler. Jetzt wolle man diese Anziehungskraft auch für eine Veranstaltungspremiere nutzen. Etwas Vergleichbares habe es dort noch nicht gegeben.

Die Gemeinde Schwalmtal mit neuen Märkten beleben und noch stärker in den Fokus von Ausflüglern rücken: Diese Idee hat Alexandra Vahlhaus erstmals mit dem „Französischen Markt“ rund um St. Georg umgesetzt. Auch wenn ein offizielles Treffen noch ausstehe: Sie habe so viele positive Reaktionen erfahren, dass eine Wiederholung wahrscheinlich sei.

Bei der Konzeption des Seemarkts lag der Schwerpunkt, anders als in Amern, auf kreativen Ausstellern, sodass die Besucher aus einem möglichst großen Angebot wählen können. Die Produkte sollten keine beliebige Neuware sein, sondern Unikate und von Hobbykünstlern aus der Umgebung stammen. Vielleicht sei dies ja ein Anreiz, sich mal eine Kleinigkeit zu gönnen oder ein schönes Geschenk zu finden.

Ein Teilnehmer wird etwa das seltene Handwerk des Schauklöppelns vorstellen und auch seine Produkte anbieten. Dazu gibt es eine lange Liste von (Kunst-)Handwerk. Dazu gehören etwa Schmuck aus alten Knöpfen, upgecycelte Jeans und Lampen, Artikel aus Strick, Leder, Filz, Holz und Kork, Dekoratives aus Muscheln, Arbeiten aus Epoxidharz und Beton, Stifte aus unterschiedlichen Hölzern oder Tierfiguren aus den unterschiedlichsten Materialien. Außerdem dabei: Lichtobjekte, Fotografien und Acrylbilder.

Für die Verwaltung ist dabei im Vorfeld einiges zu erledigen, auch wenn die Seemarkt-Teilnehmer ihre Stände und Pavillons selbst aufbauen. Anders sei das gar nicht möglich. Mitarbeiter der Verwaltung seien etwa mit Absperrungen und der Beschilderung beschäftigt, nennt Vahlhaus Beispiele.