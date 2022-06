Freizeittipp für den 11. Juni in Schwlamtal : Was der erste französische Markt in Amern bietet

Was der erste französische Markt in Amern bietet

Schwalmtal Mit Kulinarik, Kultur, Oldtimern und Boule lockt das sonst eher ruhige Amern am Samstag, 11. Juni, ab 11 Uhr. Der französische Markt ist auch eine lebendige Werbung für die Partnerstadt Ganges.

Quiche Lorraine und Macarons, dazu ein Gläschen Cremant oder Wein, Oldtimer und Kultur auf den Kirchenstufen: Wer französisches Flair spüren will, hat dazu am Samstag, 1. Juni, die Gelegenheit. Dann wird es charmant französisch in der kleinen, von denkmalgeschützten Häusern eingerahmten Straße, rund um die Pfarrkirche St. Georg. Aus alten HY-Citroens und Mehari serviert, kann man sich zudem überbackene Baguettes oder Flammkuchen schmecken lassen. Es gibt Musik, für Unterhaltung sorgt die Oldtimer-Arbeitsgemeinschaft des Gymnasiums St.-Wolfhelm um Lothar Lange. Reale Oldtimerfranzösischer Marken sind zu sehen in der Busschleife an der Grundschule (ab 11.30 Uhr). Auch mediterrane Pflanzen werden angeboten.