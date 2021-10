Kultur in Viersen : Was das Rockschicht-Team für diesen Monat plant

Viersen An diesem Samstag gibt es ein Wiederhören mit der Düsseldorfer NDW-Band Nichts, und zum Monatsausklang steht eine rockige Halloween-Party mit Livemusik auf dem Programm.

An diesem Samstag, 9. Oktober, spielt ab 21.30 Uhr die Düsseldorfer Band Nichts in der Rockschicht. Sie habe Anfang der 80er-Jahre zu den wichtigsten Vertretern der Neuen Deutschen Welle gehörte, erläutert das Rockschicht-Team: „Die Musik der Band weist deutliche Punk-Einflüsse auf. Nach zwei erfolgreichen und einem weniger erfolgreichen Album trennte sich die Band 1983. 2009 wurde sie neu gegründet und spielt bis heute.“ Anschließend an das Konzert gibt es eine Aftershow mit Wombel. Einlass ist ab 20.30 Uhr, Karten kosten an der Abendkasse zwölf Euro, im Vorverkauf zehn Euro (www.scantickets.de/b/4195).

Am Samstag, 16. Oktober, 21 Uhr, heißt es „Remember the times… Die 80er, 90er und 2000er kommen wieder in die Rockschicht“. „Dj Chewie, Dj Chris aus der Skihalle Neuss und zuguterletzt Budda vom ;Trashdance DJ-Team’ werden euch alles auf die Plattenteller legen, um Flashbacks zu erleben, oder um einfach nur Spaß zu haben“, versprechen die Veranstalter. Tickets kosten 8,80 Euro. Am Samstag, 23. Oktober, ist um 22 Uhr Zeit für die Fledermausparty „The Bat“: DJ Major Tom legt unter anderem Goth, Wave und Futurepop auf. Eintritt: sechs Euro.

Mit einem Konzert an Halloween endet der Oktober in der Rockschicht: Motto ist „Abrocken zu Rockklassikern“. „Absolute Experten auf dem Gebiet sind die Musiker der Band Years of Rock“, sagen die Veranstalter. „Martin Noell, Frank Bothur, Michael Heinen und Uwe Keil präsentieren mitreißenden Rock.“ Das reicht von „Highway to hell“ über „Whisky in the jar“ bis „Born to be wild“. Beginn um 20.30 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf zwölf (scantickets.de/b/4128), an der Abendkasse 15 Euro.