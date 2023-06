Festival startet nach Corona-Pause Was das nächste Rahser Open Air bietet

Nach der Corona-Pandemie ist das Rahser Open Air Festival, was vielen Viersenern auch unter Abkürzung ROA bekannt sein dürfte, zurück. Auf der Bühne mit dabei sind am Samstag, 24. Juni, Bands wie Black8, Sunset Lake, Johnny Rocky and the Weekend Warriors, Antidepressiva und Rampage. Es dürfte also laut werden.