Geologische Forschung : Was Brüggen mit der ältesten Kaltzeit zu tun hat

Was Brüggen mit der ältesten Kaltzeit zu tun hat

Der Geologe Reinhold Roth steht vor dem Profil eines Flugsandbodens, wie er auch in den Waldgebieten bei Brüggen auftreten kann. Foto: Jörg Schardinel

Brüggen Für die Brüggener Ortsgeschichte hat sich der Geologe Reinhold Roth mit den Bodenverhältnissen dort beschäftigt. Welche Besonderheit er über die Burggemeinde herausfand.

So auch Reinhold Roth, bis Ende Juni beim Geologischen Dienst Nordrhein-Westfalen angestellt. Er ist 1955 in Hemer im Sauerland geboren, hat in Münster Bodenkunde und Geologie studiert und trägt die Bezeichnung „bodenkundlich spezialisierter Geologe“.