Klimaschutz in Brüggen : Was die Gemeinde für den Klimaschutz tun könnte

Brüggen Bei Photovoltaik sehen Energie-Experten die größten Möglichkeiten für die Gemeinde, um perspektivisch die Emissionen an Treibhausgasen zu reduzieren.

Mehr E-Lade-Stationen für Autos auf Parkplätzen im Gemeindegebiet, Cluster von Photovoltaik-Anlagen in neuen Baugebieten, neue Blühstreifen und Wildbienenwiesen, die Begrünung von Dach und Reserveflächen in Gewerbegebieten oder eine Baumsatzung: Das sind nur einige der 61 Vorschläge, die Teilnehmer auf einer Online-Karte für Brüggen markiert haben. Kreisweit wurden 599 Beiträge und 2500 Meldungen zum Klimaschutz eingereicht.

Beim Blick auf die Treibhausgas-Bilanz (pro Tonne pro Einwohner) zeigt sich auch: So richtig viel hat sich nicht getan. Betrug die Summe in Brüggen 2014 noch 8,91 Tonnen, lag sie vier Jahre später nur geringfügig darunter (bei 8,61 Tonnen). Am stärksten war der Rückgang bei Privathaushalten (2,91 Tonnen statt 3,21 Tonnen). Um die Treibhaus-Emissionen zwischen Kommunen vergleichen zu können, wird deren Wert in privaten Haushalten, kommunalen Einrichtungen, Verkehr, Industrie und im Dienstleistungssektor berücksichtigt. Nicht berücksichtigt werden die Treibhaus-Emissionen in Abfall- und Landwirtschaft sowie bei Prozess-Industrie.