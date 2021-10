Bauvorhaben in Viersen : So geht es im alten Krankenhaus weiter

Seit 2016 ist das ehemalige Krankenhaus St. Cornelius in Viersen-Dülken geschlossen. Ab Februar hatte der Kreis Viersen das Erdgeschoss als Impfzentrum genutzt, das wird nun wieder zurückgebaut. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Wenn das Impfzentrum in Viersen-Dülken abgebaut ist, steht das ehemalige Krankenhaus St. Cornelius wieder so gut wie leer. Doch das soll sich bald ändern, kündigt der Eigentümer an.