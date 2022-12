Corona im Kreis Viersen So lief der letzte Tag im Impfzentrum

Das Impfzentrum an der Heesstraße in Dülken hatte am Samstag seinen letzten Öffnungstag. Am Freitag wurden bereits die mobilen Angebote eingestellt. Das Impfgeschehen liegt damit nun vollständig bei den niedergelassenen Ärzten. „In den letzten Wochen war die Nachfrage nach einer Impfung weiter rückläufig“, berichtete Katrin Kuster von der Covid-Impfeinheit des Kreises Viersen. „Wir dachten eigentlich, dass kurz vor der Schließung noch ein größerer Andrang kommt, dem war aber nicht so.“ In den vergangenen Wochen habe man sich im Impfzentrum täglich zwischen zehn bis 20 Impfungen bewegt. „Die meisten Personen haben sich in der letzten Zeit die vierte Impfung abgeholt“, berichtete Maximilian Kohnen vom Impfzentrum. In den letzten Tagen gab es aber auch Impflinge, die die erste und zweite Impfung bekommen haben: „Darunter vor allem Geflüchtete aus der Ukraine oder Personen, die nach langer Zeit wieder in einen Beruf eingestiegen sind“, erklärte die ärztliche Leitung Maja Lorenz.