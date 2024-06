Die Pläne der Abiturienten aus Viersen „Ich kann mein Hobby zum Beruf machen“

Lisanne Smaili hat im Frühsommer am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium ihr Abitur absolviert. Kunst war am Gymnasium ein Lieblingsfach, als Leistungskurse aber wählte sie Pädagogik und Englisch. Dennoch ist es die Kreativität, die die Grundlage ihres Berufswunsches prägt: Sie möchte Animations- und Illustrationsdesign studieren. In diesem kreativen Studiengang lernen die Studierenden Kenntnisse über das Zeichnen und Animieren, über die Entwicklung von Figuren und visuelle Narration und kommen so in die Lage, visuelle Geschichten für Film und digitale Medien zu entwickeln.