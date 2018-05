Serie Glasfaserausbau In Viersen : Warum Viersens Firmen Glasfaser wollen

Jürgen Geiger, Bosch Technology Systems GmbH: "In dem Wandel zur ,Gigabit-Gesellschaft' ist ein schneller Glasfaseranschluss für unseren Standort in Viersen immer wichtiger." Foto: Andreas Bischof Tel.+49

Viersen Ob Messebauer, Papierhändler oder Maschinenhersteller: Unternehmen aus Viersen brauchen schnelle Leitungen, um zukunftsfähig zu sein. Erster Erfolg: Das Gewerbegebiet Mackenstein erhält Internet mit Lichtgeschwindigkeit

Weiterleiten Drucken Von Martin Röse

Viersen Anfang des Jahres klingelten bei der Viersener Wirtschaftsförderung die Alarmglocken. Bei einer Befragung von mehr als 200 Viersener Unternehmen nannten mehr als 20 Prozent den "nicht ausreichenden Breitbandanschluss" an ihrem Firmensitz als Hemmnis für die Digitalisierung. "Ein schneller Datentransfer ist in der Messe- und Veranstaltungsbranche lebenswichtig", erklärt beispielsweise Bernd Fruhen, Geschäftsführer von Fruhen Messebau. "Daher hoffen wir, dass schnellstmöglich auf unserer Straße die entsprechende Glasfasertechnik verlegt wird und wir ,ans Netz' kommen. Das ist für uns ein sehr wichtiges Investment in die Zukunft und wertet auch gleichzeitig unseren Standort am Kränkelsweg auf."

René Blume, Hueck Rheinische GmbH: "Aufgrund der Erwartungshaltung unserer Kunden an erhöhte Vernetzung haben wir uns mit der Installation einer teuren Richtfunkanlage beholfen." Foto: Bauch Jana

Glasfaser ermöglicht die höchsten Datenübertragungsraten - mit Lichtgeschwindigkeit. Kurz nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse unterzeichnete Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) eine Kooperationsvereinbarung mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser und sagte zu, einen raschen Breitbandausbau im Stadtgebiet Viersen zu unterstützen. Während sich beispielsweise die Telekom beim flächendeckenden Glasfaserausbau auf die großen Metropolregionen in Deutschland konzentriert, baut das Unternehmen Deutsche Glasfaser im ländlichen Raum.

Thomas Küppers, Wirtschaftsförderung: "Die Datenmengen werden massiv zunehmen. Das ist leider noch nicht allen Unternehmen in Viersen bewusst." Foto: KNAPPE/Bauch; Foto: Bischof

Info Nähere Informationen zum Thema Vormerkung für Firmen und Privatleuter ist über die Internetseite möglich unter www.glasfaser- viersen.de. Infotelefon für kleine Unternehmen: 02861 890 600; für Mittelständler: 0800 281 281 2

Aktuell laufen in der Stadt Viersen die ersten Nachfragebündelungen, unter anderem in Dülken-Nord, Boisheim und Teilen Alt-Viersens. Die Faustregel: Melden 40 Prozent der Haushalte Interesse an, wird ausgebaut. Und: Firmen, die sich bis zum Stichtag melden, erhalten Rabatt auf die Baukosten für die Glasfaserleitungen bis ins Firmengebäude hinein.

Thomas Küppers, Fachbereichsleiter Wirtschaftsförderung bei der Stadt Viersen, sagt: "Wie Schienen und Straßen für den Güterverkehr, müssen auch die ,Datenautobahnen' für den Datenverkehr breit und schnell genug sein." Und der Datenverkehr nimmt stetig zu. Nur die Glasfasertechnik sei auch mittelfristig für deutlich steigende Datenmengen geeignet, so Küppers. "Das ist leider noch nicht allen Unternehmen bewusst." Er hofft, dass alle elf Gewerbegebiete im Stadtgebiet mit Glasfasertechnik ausgestattet werden.

"Für uns als mittelständische Unternehmensgruppe am Standort Helmholtzstraße hat der Breitbandausbau eine hohe Bedeutung", erklärt René Blume, Kaufmännischer Leiter der Hueck Rheinische GmbH. Das Unternehmen stellt in Viersen Dekore und strukturierte Pressbleche her - und leidet unter einer langsamen Internetverbindung. "Aufgrund der Erwartungshaltung unserer Kunden an die erhöhte Vernetzung und aufgrund fehlender Alternativen haben wir uns mit der Installation einer kostenintensiven Richtfunkanlage beholfen", berichtet Blume. Eine Notlösung. "Der angestrebte Ausbau durch die Deutsche Glasfaser ermöglicht zum einen eine deutlich höhere Bandbreite, die den zukünftigen Ansprüchen gerecht wird, und zum anderen eine Kostenreduzierung im Vergleich zur derzeitig genutzten Richtfunktechnologie."



Die Vetten Gruppe, ein 350 Mitarbeiter starkes Unternehmen für Textil-, Kontrakt- und Lagerlogistik mit Sitz in Mönchengladbach, unterhält an ihrem größten Standort in Viersen auch das eigene Rechenzentrum für rund 150 Bildschirmarbeitsplätze. Daneben werden rund 35 Server für die unterschiedlichsten Anwendungen betreut. "Zusätzlich zum internen Datenverkehr sind die Ansprüche unserer Kunden stetig wachsend", sagt Projektleiter Michael Alfeis.

Die Bedeutung von schnellen Internetleitungen, nicht nur in Hinsicht auf E-Commerce, sondern auch für Datenaustausch und Dokumentenmanagement nehme ständig zu. "Hier ist in erster Linie nicht nur der Download wichtig. Der Upload, das Versenden der Daten, wird in den meisten Fällen unterschätzt. Bei den Leitungen der Deutschen Glasfaser werden sowohl im Download als auch im Upload immense Datendurchsätze geschafft", sagt Alfeis. "Für uns ist ein Ausbau auf Breitbandnetzwerk zwingend notwendig, um mit dem ständigen Druck und den Anforderungen an das heutige Business schritthalten zu können."

Das sieht bei der Bosch Packaging Technology GmbH ebenso aus. Seit fast 100 Jahren werden an der Kölnischen Straße Maschinen für die Süßwarenindustrie hergestellt. Nicht nur die Namen am Unternehmensgebäude der 1921 unter anderem von Konrad Henkel gegründeten Berten & Co. haben sich verändert (seit 1966 hängt das Bosch-Logo an der Hauswand) - auch die Maschinen wurden stetig verfeinert. Und neben Verpackungsmaschinen für die Süßwarenindustrie werden dort auch Füllmaschinen für Kosmetik hergestellt. Modernste Technik braucht die Bosch Packaging Technology aber auch bei der Datenübertragung: "In dem Wandel zur ,Gigabit-Gesellschaft' ist ein schneller Glasfaseranschluss für unseren Standort in Viersen immer wichtiger", erklärt Jürgen Geiger. "Wir bieten und gestalten dadurch auch attraktive Arbeitsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter, wie zum Beispiel Mobiles Arbeiten, und ermöglichen ein effizientes Arbeiten, das auch einen Mehrwert für unsere Kunden darstellt."

Für Daniel Höflich, beim Papier-, Pappe- und Kartonhersteller Kohlschein fürs Qualitätsmanagement verantwortlich, ist der Breitbandausbau "eine zukunftssichernde Infrastruktur-Investition, die uns schon heute bei Druckdaten-Up- und -Download, vernetzter externer Kommunikation, Online-Weiterbildung, ortsungebundenen und flexiblen Arbeitszeitmodellen und bei Fernwartungen von Maschinen wertvolle Dienste leisten kann."

Die Serie "Glasfaserausbau in Viersen" ist eine Kooperation von RP, Wirtschaftsförderung der Stadt Viersen und Deutsche Glasfaser.

(mrö)