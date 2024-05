Projekt Stadtgrün Warum Viersen jetzt grüner werden muss

Längere Trockenheits- und Hitzephasen treten im Kreis Kostenpflichtiger Inhalt Viersen seit einigen Jahren immer häufiger auf. „Die deutliche Zunahme der Hitzetage zeigt, dass Deutschland in eine neue Klimazone rückt“, sagt die Technische Beigeordnete Susanne Fritzsche. Das von der Bundesregierung gegründete Climate Service Center Germany ermöglicht einen Klimaausblick in den Kreis Viersen für die Jahre 2036 bis 2065, und einen zweiten für die Jahre 2069 bis 2098. Dafür haben die Wissenschaftler des renommierten Helmholtz-Zentrums die Ergebnisse von 85 regionalen Klimamodellsimulationen ausgewertet und 17 Kennwerte für Klima-Änderungen dargestellt. Eine gesicherte Erkenntnis: Die Zahl der Tage, an denen es im Kreis Viersen heißer als 25 Grad wird, wird deutlich zunehmen. Wie stark, hängt auch davon ab, wie sehr das 1,5-Grad-Ziel gerissen wird. Geht die eine Studie von 44 zusätzlichen Sonnentagen im Kreis Viersen aus, kommt eine andere auf 4,5.