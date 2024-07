Energie- und Wasserversorgung Verbraucherzentrale verklagt die NEW am Niederrhein

Exklusiv | Mönchengladbach/Viersen · Die Verbraucherzentrale NRW geht gegen die Regeln für Ratenzahlungen vor, wenn Kunden der NEW in Verzug geraten. Bei einer ähnlichen Klage in Velbert errang sie schon einen Teilsieg.

26.07.2024 , 14:19 Uhr

Die Geschäftsstelle der NEW in der Rektoratsstraße in Viersen. Foto: Timo Sieg