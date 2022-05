Brachter erneut im Fernsehen : Warum Jan Müller bei „First Dates – Ein Tisch für zwei“ mitmacht

Jan Müller aus Brüggen-Bracht ist bei „First Dates“ dabei. Foto: bigi

Brüggen Jan Müller hat an der Verkupplungsshow „First Dates – Ein Tisch für zwei“ teilgenommen. Wie es für den Brachter lief, erfahren die Zuschauer am 26. Mai auf Vox.

Jan Müller hat an der Verkupplungsshow „First Dates – Ein Tisch für zwei“ teilgenommen. Ob der 27-Jährige seine große Liebe gefunden hat, erfahren die Zuschauer an Christi Himmelfahrt, 26. Mai, um 18 Uhr auf Vox.

Ein rotes, kleines Liebesschloss hält Jan Müller in der Hand. Den Schlüssel dazu hat sein Date. Wird das Schloss am Ende der Sendung aufgeschlossen und kommen die beiden zusammen? Wie kam es dazu, dass der Single aus Bracht sich für die in Köln produzierte Show beworben hat? „Die Produktionsfirma Warner Bros., die auch ,Bares für Rares‘ produziert hat, hat mich angesprochen, ob ich als Kandidat auch bei First Dates mitmachen möchte und ich habe mir gedacht: ,Ich bin Single, warum also nicht?‘“, erzählt Müller mit einem Grinsen im Gesicht.

Der 27-Jährige, der in einer Brachter Süßwarenfirma im Vertrieb tätig ist, hat bereits einmal bei einer TV-Sendung mitgemacht: 2021 verkaufte er in der Horst-Lichter-Trödelshow „Bares für Rares“ eine beim Trödel erworbene Zigarrenpresse.

In einem zweistündigen Telefonat mit der Produktionsfirma wurde erfragt, was er mag und was ihm etwa an Frauen überhaupt nicht gefällt. Bei Jan Müller waren es etwa rote Haare, die er nicht so attraktiv findet. „Nach etwa drei Wochen kam ein Anruf, dass man jemanden gefunden hätte, der zu mir passen könnte. Es wurde ein Termin abgesprochen. In einem Parkhaus in Köln wurde ich dann von einem Chauffeur abgeholt und es ging auf das Produktionsgelände. Wichtig war, dass man sein Date auf gar keinen Fall vorher sieht, so wurde man auch zur Toilette begleitet, wenn der Flur frei war“, erzählt Jan Müller. Drei Stunden wartete er in einem Zimmer, bis er in das Studio geholt wurde. In der Zwischenzeit gab es per Video Verhaltenstipps.

„In einem Interview wurde dann gefragt, warum man Single ist und wie lange schon, was man von seinem Date erwartet“, so der 27-Jährige. Das Studio war als Restaurant von Roland Trettl hergerichtet, um eine romantische Atmosphäre zu erzeugen. „Mein Date kam dann rein, da ist man erst einmal überrascht. Sie hatte rote Haare“, schildert Müller. Gut, bei Frauen ändert sich auch schon mal öfter die Haarfarbe. An der Bar gab es einen kurzen Smalltalk, bevor am Tisch das Essen bestellt wurde. „Die Crew sah uns als Traumpaar. Unser Date war lustig, man hat sich menschlich gut verstanden. Ich wurde auch gefragt, welche Ticks ich habe“, macht Müller neugierig. „Danach haben wir in der legendären Fotobox noch einige Fotos gemacht.“