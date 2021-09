Einzelhandel in der Krise : Geschäftsaufgabe in Brüggen-Bracht

Stephan Neubert hat sich schweren Herzens dazu entschlossen, sein Geschäft an der Königstraße aufzugeben. Begonnen hatten seine Probleme mit dem Rückzug der Postbank, dann kam die Corona-Pandemie hinzu. Archivfoto: bigi Foto: Birgit Sroka

Brüggen Acht Jahre war Stephan Neubert sein eigener Chef. „Ich habe meinen Beruf geliebt, besonders den Kontakt mit den Kunden“, sagt der 47-Jährige. Doch in wenigen Wochen wird er sein Lädchen an der Königstraße aufgeben. Warum sein Traum von der Selbständigkeit in Brüggen-Bracht endet.