Politik in der Burggemeinde : Warum in Brüggen keine Bürgerstiftung starten wird

In vielen Kommunen gibt es Stiftungen. In Jüchen kümmern sich diese etwa um die Weihanchtswunschbaumaktion. In Brüggen scheiterte der Plan für eine Gemeindestiftung. Foto: Carsten Sommerfeld

Brüggen Stiftungen, die das Gemeinwohl unterstützen, gibt es in vielen Kommunen seit Jahren. In Brüggen hat der Gemeinderat diesen Plan abgelehnt – auch aus Sorge vor finanzieller Beteiligung.

Parteien in Brüggen : Als Brandt in Brüggener Jubel badete

Die Gründung einer „unser Gemeinwesen stärkenden Stiftung“ sieht die „Wir“-Fraktion als ideale Plattform für jene Fälle an, „in denen Menschen nach einem sinnvollen Zweck für ihr Vermächtnis suchen“. Das hat sie jedenfalls auch von Stiftungsexperten der Banken erfahren. Typische Bereiche für Förderungen aus der Stiftung wären Kultur, Natur, Umwelt, Soziales oder Denkmalschutz, schreibt die Fraktion in ihrem Antrag – Felder also, in denen die Gemeinde nicht immer mit Steuergeldern helfen dürfe.