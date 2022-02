Naturschutz im Grenzland : Eine Runde um den Borner See ist zurzeit nicht möglich

Wegen Arbeiten des Schwalmverbands ist zurzeit keine Runde um den Borner See möglich. Foto: off

Grenzland Vielen Spaziergängern ist es schon aufgefallen: Eine Runde um den Borner See können sie zurzeit nicht drehen. Was hinter den Sperrungen steckt.

Wer am vergangenen Sonntag das ungewohnt schöne Wetter für einen Spaziergang ausgenutzt hat, stand teilweise an den Rundwanderwegen A4/Borner See sowie A10/Hariksee vor einer Sperrung. Eine Runde um den Borner See ist zurzeit nicht möglich. Stattdessen muss auf die ausgeschilderte Umleitung ausgewichen werden.