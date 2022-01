Arbeiten am beliebten Ausflugsziel : Beliebte Hunderunde am Hariksee ist gesperrt

Beliebte Hunderunde am Hariksee ist gesperrt

Arbeiten am beliebten Ausflugsziel

Menschen, die den Zaun übertreten, begeben sich in Gefahr. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten/Schwalmtal Vielen Spaziergängern, Joggern und Radlern wird sie bereits aufgefallen sein: Die Baustelle am Vorbecken des Hariksees, unweit des bekannten Inselschlößchens. Was der Schwalmverband dort macht.

Vielen Spaziergängern, Joggern und Radlern wird sie bereits aufgefallen sein: Die Baustelle am Vorbecken des Hariksees, unweit des bekannten Inselschlößchens. Ein Bauzaun grenzt bisher den Bereich ab, in dem der Schwalmverband Sedimente entfernt. Das Problem: Das Vorbecken, das eigentlich Ablagerungen aus dem Hariksee auffangen soll, droht selbst zu verlanden. Deshalb funktioniert perspektivisch auch der Schutz für den Hariksee nicht mehr.

Bereits seit einiger Zeit bereitet der Schwalmverband diese Arbeiten vor. Insgesamt sollen rund 4500 Kubikmeter Gestein abgebaggert werden. Jetzt startet die nächste Phase. In der ersten Phase Ende des vergangenen Jahres wurde laut Roxana Rottig, Ingenieurin beim Schwalmverband, eine Lahnung geschaffen. Ähnlich wie bei der Landgewinnung an der Nordsee wird sie gebraucht, um einen Teil der Ablagerungen an die westliche Seite des Vorbeckens aufzuspülen.