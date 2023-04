„Kinderinseln“ in Viersen Spielstationen in der Fußgängerzone weiter hinter Gittern

Viersen · Noch immer sind Teile der neuen „Kinderinseln“ an der Löhstraße in Viersen eingezäunt. Warum das so ist und wann Kinder die Spielgeräte voraussichtlich nutzen können.

13.04.2023, 17:10 Uhr

Der Sona-Bogen ist eine der Spielstationen an der Löhstraße. Foto: Nadine Fischer

Eigentlich sollten sie bereits kurz vor Weihnachten alle nutzbar sein – jetzt ist Mitte April und ein Teil der neu aufgebauten Spielstationen in der Viersener Fußgängerzone ist noch immer von Bauzäunen umgeben. „Einige der Geräte weisen leider noch Mängel auf und können dementsprechend noch nicht für die Nutzung freigegeben werden“, erläutert dazu ein Stadtsprecher auf Anfrage. Kinderinseln bleiben noch eingezäunt Fußgängerzone Viersen Kinderinseln bleiben noch eingezäunt Im November hatte die Stadtverwaltung angekündigt, dass auf der Löhstraße zwischen Remigiusbrunnen und Löhcenter mehrere große Spielgeräte installiert werden sollen. Die Stadt hatte den Spielgerätehersteller Lappset beauftragt, Spielobjekte und Möblierungselemente zu erstellen. Die Baukosten bezifferte sie auf rund 110.000 Euro, die Sparkassenstiftung übernimmt davon 90.000 Euro. Mitte Dezember wurde mit dem Aufbau begonnen mit dem Ziel, sie vor Weihnachten abzuschließen. Neben „Chill out Area“, „Kleinkinder-Spiel“, „klassisches Hüpfspiel“, „Generationenspiel“ und „Balance“ ist der interaktiv nutzbare „Sona-Bogen“, der mit akustischen Reizen zum Bewegungsspiel animieren soll, Teil der Kinderinsel-Bereiche. Beim Aufbau kam es zu Verzögerungen: Der Stromanschluss für den Sona-Bogen sei noch nicht verlegt, witterungsbedingt hätten auch die Bodenmarkierungen für die Hüpfspiele bislang noch nicht aufgebracht werden können, teilte ein Stadtsprecher Ende Januar mit. Die Abnahme der Bauleistung solle noch vor Karneval erfolgen. „In der vergangenen Woche gab es eine formelle Abnahme und einige Bereiche wurden zur Nutzung freigegeben“, teilt der Stadtsprecher nun mit. Genutzt werden könnten der Generationenspielbereich und der Kleinkinderspielbereich. Sona-Bogen und Balancespiel wiesen noch Mängel auf. Nach dem Einbau hätten sich die Geräte mittlerweile gesetzt und seien nicht mehr ganz gerade. Witterungsbedingt hätten die Mängel bisher nicht behoben werden können – das soll nun voraussichtlich in der kommenden Woche erledigt werden.

(naf)