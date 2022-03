50 Jahre Niederkrüchten : Gemeinde verlegt Empfang wegen des Ukraine-Kriegs

Niederkrüchten Erst war es die Corona-Pandemie, jetzt reagiert die Gemeindeverwaltung Niederkrüchten bei ihrer geplanten Jubiläumsfeier auf den Krieg in der Ukraine.

Wegen des Kriegs in der Ukraine sagt die Gemeindeverwaltung Niederkrüchten den für Samstag, 30. April, geplanten Jubiläumsempfang ab. Dies teilte Frank Grusen von der Gemeindeverwaltung jetzt mit. An diesem Tag wollte der Verein „Maak möt“ auch einen Tanz in den Mai ausrichten. Der Empfang war bereits wegen der Corona-Pandemie verschoben worden.

„Wir werden uns um diese Menschen kümmern. Dazu müssen wir private Hilfsangebote unterstützen und gleichzeitig von seiten der Gemeinde unsere Anstrengungen bündeln, um den traumatisierten Menschen aus den Kriegsgebieten die Möglichkeit zu geben, das Erlebte zu verarbeiten“, so Wassong. Eine Schwierigkeit für die Kommunen im Kreis Viersen: Private Hilfsinitiativen und unklare übergeordnete Strukturen würden dazu führen, dass Menschen aus der Ukraine oft unangekündigt oder mit wenig Vorlauf in den Kreis Viersen kommen.

Komplett ausfallen sollen die Feierlichkeiten nicht. Der Jubiläumsempfang in der Begegnungsstätte Niederkrüchten wird verschoben auf Freitag, 26. August. An dem Wochenende 27./28. August richten der Gewerbeverein Niederkrüchten und die Gemeinde das Marktfest aus. In diesem Jahr findet es in Elmpt statt, nachdem 2021 in Niederkrüchten gefeiert worden war.