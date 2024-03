Wirtschaft in Viersen Gute Bedingungen am Standort Mackenstein

Zimmer frei im Gewerbegebiet Mackenstein? Die Firma Togrund aus Mönchengladbach hatte schon eine Weile nach neuen Räumlichkeiten gesucht und ist schließlich in Dülken fündig geworden. Jetzt lautet die neue Adresse Textilstraße 2, Eingang K. Der Hinweis auf den genauen Eingangsbereich findet man im Internet, jedoch noch nicht auf den Schildern auf dem großen Firmengelände. „Das wird sicherlich bald geändert, wir sind im Gespräch“, sagt Geschäftsführer Stephan Togrund. Und erklärt: „Unsere Räumlichkeiten an der Mönchengladbacher Kabelstraße waren begrenzt.“ Nun seien alle Kompetenzen der Firma schon räumlich eng miteinander verbunden - gut für die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Bereiche, gut für die interne Kommunikation, erklärt Prokuristin Birgit Togrund, vornehmlich verantwortlich für den Bereich Verwaltung. Um es auf einen Nenner zu bringen: Man sieht sich. Aktuell sind 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort tätig, fünf weitere Mitarbeiter agieren im Homeoffice. „Für unser Familienunternehmen ist es schon eine Besonderheit, von Mönchengladbach nach Viersen umzuziehen“, betont Prokurist Dirk Letter. Auf der einen Seite habe man einen zukunftssicheren Standort gesucht, andererseits seien die Bedingungen in Mackenstein ideal für die Firma: eine nahe Anbindung an die Autobahn, Anschluss an das Glasfasernetz und die Möglichkeit, Produkte anliefern und lagern zu lassen. „Zu der Zeit, als wir auf der Suche waren, war die Kombination von Büro, Glasfaseranschluss und Lagerfläche in Mönchengladbach quasi unmöglich“, erklärt Stephan Togrund. Schließlich betreue man bundesweit rund 3000 Kunden mit ihren insgesamt 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.