Start für Bauvorhaben in Brüggen : Vennberg ist eine Großbaustelle

Am Vennberg haben die Umbauten für einen Kunstrasenplatz begonnen. Foto: off

Brüggen Am Vennberg haben die Arbeiten für ein großes Bauvorhaben begonnen: Der Tennenplatz wird in einen Rasenplatz umgebaut. So sieht der Zeitplan aus.

Das Sportgelände am Vennberg ist eine Großbaustelle. Der Tennenplatz für die Fußballer wird in einen Rasenplatz umgewandelt. Die Baukosten in Höhe von mehr als 700.000 Euro übernimmt das Land in einem Sonderprogramm komplett. Der Generalunternehmer ist die Stabag.

Umfangreiche Erdarbeiten laufen für eine Drainage und Beregnungsanlage, Flutlicht und Stufenanlage sowie Fangnetze sind geplant. Mit dem Anlegen des Rasens ist Ende April/Anfang Mai zu rechnen. Der Platz bleibt danach drei bis vier Monate liegen, damit die Narben sich verdichten.