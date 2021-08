Gefahrenbereich im Brüggener Zentrum : Warum der Nikolausplatz gesperrt ist

Brüggen Bauhof und Ordnungsamt der Burggemeinde haben den Nikolausplatz seit Montagmittag in Teilen gesperrt. Warum sie das tun mussten.

Weil vor drei Wochen ein Ast eines Baumes am Nikolausplatz abgebrochen ist, wurden laut Verwaltung alle dortigen Bäume in Augenschein genommen. „Daraus ergaben sich Zweifel an der Verkehrssicherheit der Bäume, sodass im zweiten Schritt ein FLL-zertifiziertes Gutachten durch eine Fachfirma erstellt wurde“, erklärt Sascha Achten von der Gemeindeverwaltung. Die Ergebnisse: Bei zwei von fünf Bäumen besteht Gefahr im Verzug; die Bäume müssen sofort gefällt werden. Welche Baumarten dies sind, konnte die Verwaltung nicht mitteilen.