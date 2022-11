Nach kurzfristiger Zug-Absage : Warum der Martinszug in Schwalmtal-Amern groß wird wie nie zuvor

Bisher gab es in Schwalmtal-Amern zwei Laternenzüge: einen in Ober- und einen in Unteramern (Archivfoto). Da letzterer abgesagt wurde, sind die Kinder aus Unteramern jetzt eingeladen, beim anderen Zug mitzugehen. Foto: Bischofs

Schwalmtal Für Kinder in Schwalmtal-Unteramern drohte das Martinsfest kurzfristig auszufallen: kein Zug, keine Tüte. Zunächst organisierte die Bruderschaft eine Tütenausgabe, jetzt können auch sie beim Zug in Oberamern mitgehen. Der wird damit noch größer als in diesem Jahr bereits geplant.

Wir sind sicher, ein tolles Event auf die Beine zu stellen“, sagt Boris Tacken, Geschäftsführer der 230 Mitglieder starken St.-Pankratius Schützenbruderschaft Amern St. Anton. Die Bruderschaft war kurzfristig eingesprungen, um eine Tütenausgabe zu organisieren, nachdem der St.-Martinszug für dieses Jahr vom bisherigen Organisator Bernd Bischofs abgesagt wurde.

Bestärkt wurde man bisher von einem tollen Feedback, erklären die Bruderschaftler. Viele Menschen hätten nach Veröffentlichung dieser Nachricht ihre Unterstützung angeboten. Personell sei man für die Tütenausgabe am Freitag, 11. November, gut aufgestellt. Zwar sei es bedauerlich, dass in diesem Jahr kein Zug mit Musik in Unteramern organisiert werden konnte. „Aber das ist unser festes Ziel für das nächste Jahr“, so die Bruderschaftler.

Doch auch für Mädchen und Jungen aus Unteramern gibt es noch eine Möglichkeit, mit ihren Fackeln zu ziehen: Die Organisatoren vom Martinszug in St. Georg (Oberamern), der am Freitag, 11. November, um 17.15 Uhr beginnt, haben sie explizit dazu eingeladen. „Der Zug wird in diesem Jahr so groß wie nie zuvor, weil wir auch noch 260 Kinder aus der Grundschule Amern dabei haben, mit zu den eigenen Kindern“, sagt Markus Borsch vom St.-Martinsverein St. Georg.

Treffpunkt ist die Grundschule, ein Feuer gibt es an der Wiese an der Dorfstraße. „Wir haben super Unterstützung bekommen, unter anderem von der Feuerwehr und vom Deutschen Roten Kreuz“, sagt Borsch. Jetzt wünscht er sich einen reibungslosen Zug ohne Regen. Vor dem nächsten St.-Martinszug wollen sich alle aktuellen Organisatoren zusammen setzen.