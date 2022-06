Bauarbeiten in Brüggen : Warum das neue Pflaster wieder aufgerissen wird

Bauarbeiten in Brüggen

Brüggen Kaum ist eine Baustelle in Brüggen-Born fertig, muss bald das Straßenpflaster erneut aufgerissen werden. Im Gemeinderat wurde jetzt der Grund dafür genannt.

Die Baustelle an der Altkevelaerer Straße in Brüggen-Bracht „steht kurz vor dem Abschluss“. Das teilte Dieter Dresen, Fachbereichsleiter für Planung, Bauen, Technik bei der Gemeindeverwaltung, in der jüngsten Sitzung des Brüggener Rates mit. Dort seien nur noch Restarbeiten auszuführen. Der Gehweg im Kreuzungsbereich Altkevelaer Straße/Neustraße wurde erneuert, auch wurden Verkehrsflächen zwischen den Einmündungen Markt und Schulstraße, Versorgungsleitungen verlegt. Doch nach der Baustelle ist vor der Baustelle: Zwar sei die Baustelle prima gelaufen, doch jetzt müsse der frische Belag wieder aufgerissen werden, sagte Thomas Jäger von der Verwaltung. Der Grund dafür sei eine Mitteilung der Telekom, die dort Störungen beseitigen müsse. Auch die Telekom sei zuvor angefragt worden, ob sie auch Arbeiten zu erledigen habe. Die Verwaltung wolle dem Eindruck entgegen treten, dass sie die Straße erst pflastern lasse, um sie dann wenig später einfach wieder aufzureißen.