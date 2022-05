Charity in Viersen : Warum das Kinderheim Don Bosco jetzt einen Bauwagen hat

Viersen Die Organisation Inner Wheel und der Verein Kinderlachen haben das Viersener Heim für ein Leuchtturmprojekt ausgesucht. Die Kinder freut‘s.

Inner Wheel Deutschland möchte anlässlich seines 100-jährigen Bestehens mit sogenannten Leuchtturmprojekten traumatisierten und vernachlässigten Kindern und Jugendlichen helfen. Das Don-Bosco-Heim in Viersen wurde in diesem Rahmen als drittes deutschlandweites Leuchtturmprojekt ausgewählt und erhielt im März eine Spende von 10.000 Euro für die Inneneinrichtung und äußere Gestaltung des Bauwagens sowie die Einbindung in das Gelände.