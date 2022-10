Brüggens Kämmerer zum Haushaltsentwurf : Warum Brüggen trotz Steuerrekord sparen muss

Oliver Mankowski, Kämmerer in Brüggen, hat Grund zur Freude: Brüggen verzeichnet einen Rekord bei den Gewerbesteuer-Einnahmen. Gleichzeitig drohen Lücken im Etatentwurf für 2023, etwa durch ausgefallene Schlüsselzuweisungen oder Steigerungen bei der Kreisumlage. Foto: privat Foto: Privat

Brüggens Kämmerer Oliver Mankowski spricht über geplante Steuererhöhungen, den Gewerbesteuerrekord - und warum die Burggemeinde sparen muss.

Herr Mankowski, welche Vorhaben stehen im Haushaltsentwurf 2023, die die Menschen in Brüggen sehen werden?

Oliver Mankowski Etwa die Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes und der Umbau der Gesamtschule am Standort Bracht. Dies ist eines der größten Bauvorhaben der Gemeinde in den vergangenen 20 Jahren: Dort wird im Bestand quasi eine neue Schule errichtet. Ebenfalls in Bracht ist die erste Offene Ganztagsschule der Gemeinde gestartet. Ein positives Signal gibt es auch für Born: Dort investiert die Gemeinde in eine neue drei-gruppige Kita und gibt damit ein Signal für die Zukunft des Ortes. Weniger Lärm und Autoabgase könnten durch mehr E-Autos anfallen. Dafür nutzt die Gemeinde Förderprogramme, um die E-Mobilität und Ausstattung mit Ladesäulen zu fördern. Für Menschen mit Handicap gibt es neue WCs etwa in der neuen Begegnungsstätte in Lüttelbracht sowie am Sportzentrum Vennberg.

Einer der großen Posten in Haushaltsentwurf sind die Schlüsselzuweisungen des Landes. Was kommt dabei für Brüggen raus?

Mankowski Auch wenn die Finanzausgleichsmasse des Landes für Kreise, Kommunen und kreisfreie Städte, zu der die Schlüsselzuweisungen gehören, um 9,33 Prozent auf 15,3 Milliarden Euro steigen, und auch die Schlüsselzuweisungen selbst um 9,33 Prozentsteigen, profitiert Brüggen nicht davon. Das liegt daran, dass Brüggen wegen der Pandemie und der schlechteren Konjunktur 2022 rund 5,4 Millionen Euro vom Land erhalten haben. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen hängt davon ab, inwieweit eine Kommune sich durch eigene Kraft finanzieren kann. Da dies während der Pandemie in Brüggen nicht so gelaufen ist, wie erwartet, haben wir hohe Schlüsselzuweisungen erhalten. Wir werden aber 2023 2,4 Millionen Euro weniger an Schlüsselzuweisungen erhalten.

Das ist doch eine gute Nachricht. Denn weniger Schlüsselzuweisungen bedeuten, dass Brüggen mehr Steuern eingenommen hat.

Mankowski Ja, das stimmt. Wir haben in den Jahren 2021 und 2022 extrem hohe Steuererträge gehabt. Das ist auf der einen Seite schön. Auf der anderen Seite erhalten wir drei Millionen Euro weniger Schlüsselzuweisungen, also nur 3,1 Millionen. Da diese zeitversetzt, also ein Jahr später kommen, muss dieser Rückgang verkraftet werden.

Trotz Corona konnten viele Städte und Gemeinde sehr hohe Gewerbesteuereinnahmen verbuchen. Wie sieht das in Brüggen aus?

Mankowski In Brüggen gibt es einen Gewerbesteuer-Rekord. So hohe Gewerbesteuereinnahmen haben wir in den 23 Jahren, in denen ich bei der Gemeinde bin, noch nie verzeichnet. 2021 werden wir mit acht Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen abschließen. Ich hatte konservativ 5,3 Millionen Euro prognostiziert. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass viele Gewerbebetriebe wegen Corona die Vorauszahlungen reduziert haben und dann erst bei der Steuererklärung festgestellt haben, dass das Jahr gar nicht so schlecht gelaufen ist. Jeder, der einen Handwerker brauchte, wird es gemerkt haben: Die Auftragsbücher waren voll.

Warum ist der Branchenmix in Brüggen günstig?

Mankowski Dadurch, dass wir große, mittelständische und kleine Betriebe haben, gibt es nicht so große Schwankungen wie bei Kommunen, deren Gewerbesteuereinnahmen hauptsächlich von einem Großunternehmer abhängen. Hat dieser ein schlechtes Jahr, brechen die Gewerbesteuereinnahmen ein.

Und wie sieht das laufende Jahr aus?

Mankowski Für 2022 rechne ich mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe zwischen 7,5 und acht Millionen Euro. Allerdings haben wir einen Brief vom Bundesfinanzministerium erhalten, bei einer Senkung der Vorauszahlung milde zu agieren. Ich rechne damit, dass die Energiekrise für niedrigere Vorauszahlungen sorgt.

Warum plant die Gemeinde, die Gewerbesteuersätze zum zweiten Mal in Folge zu erhöhen?

Mankowski Zunächst ist es ein Vorschlag an den Gemeinderat, ihm obliegt die Entscheidung. Das liegt an den fiktiven Hebesätzen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz für 2023, die wir übernommen haben. Seit 2021 wird deren Höhe für große und kleine Städte unterschiedlich bemessen. Würden wir das nicht tun, hätten wir finanzielle Nachteile. So nimmt etwa der Kreis die fiktiven Hebesätze als Basis für die Festsetzung der Kreisumlage. Würden wir in Brüggen unter den fiktiven Hebesätzen bleiben, müssten wir genau so viel Geld an den Kreis bezahlen, als würden wir diese nicht erheben – und hätten außerdem noch geringere Einnahmen durch die niedrigen Hebesätze.

Was bedeuten Steuererhöhungen für die Landwirtin Mara Muster, für Familie Mustermann und für den mittleren Betrieb Muster bei der Gewerbesteuer?

Mankowski Für die Landwirtin Mara Muster mit einem mittleren Hof erhöht sich die Grundsteuer A von 880,48 auf 905,34 Euro pro Jahr. Familie Mustermann mit einem rund hundert Jahre alten Haus muss statt 149,02 Euro künftig 153,38 Euro pro Jahr bezahlen, Familie Mustermann 2 mit einem Haus im Neubaugebiet wird statt mit 333 Euro mit 342,74 Euro pro Jahr zur Kasse gebeten. Der Handwerker von der Firma Muster muss jährlich statt 18.488 Euro in Zukunft 18.577,31 Euro bezahlen.

Wer etwa einen weiteren Kredit für sein Haus braucht, merkt es: Die Zinsen sind gestiegen. Ist diese Entwicklung auch beim Haushaltsentwurf zu spüren?

Mankowski Zunächst nicht negativ, denn: Bei Darlehen, wo die Gemeinde langfristig Kapitel braucht, wird langfristig finanziert. Wir haben unsere Darlehen, die 30 Jahre laufen, zu günstigen Konditionen abgeschlossen. Deshalb kann der Gemeinde trotz steigender Zinsen nichts passieren. Zudem habe ich als Kämmerer den Kreditrahmen noch im Frühjahr ausgeschöpft. Deshalb konnte die Gemeinde noch relativ günstig weitere langfristige Kredite abschließen. Für Brüggen wirken sich die höheren Zinsen auch deshalb positiv aus, weil wir erstmals seit zehn Jahren eigene Mittel angelegt haben. In der vergangenen Woche haben wir eine erste Anlage abgeschlossen, für die wir Zinsen erhalten. Wenn wir weiter liquide sind, können wir von höheren Zinsen profitieren.

Welche großen Posten gibt es im Entwurf?

Mankowski Etwa die Kreisumlage. Zwar wird der Kreiskämmerer sie nicht erhöhen. Durch unsere höhere Steuerkraft muss Brüggen aber eine höhere Umlage leisten. Sie liegt für 2023 bei rund 8,5 Millionen Euro (2022: rund 7,75 Millionen Euro). Auch die Mittel für das Jugendamt steigen: von rund 5,92 Millionen Euro auf rund 7,53 Millionen Euro. Das ist ein riesiges Pfund. Die Personalausgaben werden höher: um 2,8 Prozent bei den Beamten und um zwei Prozent bei tariflich Beschäftigten. Damit steigt dieser Ansatz von 9,4 Millionen in diesem Jahr auf 9,9 Millionen im Jahr 2023. Zudem gibt es die Forderung der Gewerkschaft nach höheren Löhnen, da wird sich also noch etwas tun.

Was bedeutet das für die Politiker?

Mankowski Sie müssen sich mit einer großen Lücke beschäftigen. Wie groß genau, kann ich erst am 3. Dezember sagen. Allerdings bestehen 60 Prozent des Haushaltsvolumens (26,5 Millionen Euro) aus Transferleistungen und Personalkosten. Die Einflussmöglichkeiten sind gering, da es weitere Pflichtaufgaben der Kommune gibt, bei der Einsparungen nicht möglich sind.

Wie geht es mit dem Entwurf weiter?