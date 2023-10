Büchereien in Viersen Warum Viersens Bibliotheken eingeschränkt arbeiten

Wie ändern sich die Öffnungszeiten? Für die Zentrale der Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek ändert sich nichts; sie ist montags regulär geschlossen. Aber: Der Rückgabeautomat, der sich außen am Rathausmarkt befindet, ist ebenfalls außer Betrieb. Die Zweigstellen in Viersen-Dülken und Viersen-Süchteln sind zwar von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Aber: Sie bieten nur einen eingeschränkten Service an. Das sieht so aus, dass das jeweilige Bibliotheksteam ausschließlich Medien entgegennimmt und Leihmedien ausgibt. Die Bücherei-Teams verbuchen die Medien offline.