Naturschutz in Brüggen : Warum am Nikolausplatz noch weitere Bäume gefällt werden

Brüggen War unsachgemäße Pflege der Grund dafür, dass zwei Robinien am Nikolausplatz gefällt werden mussten? Diese Frage wurde jetzt im Fachausschuss geklärt.

In der kommenden Woche, ab Montag, 6. September, werden auf dem Nikolausplatz im Brüggener Zentrum drei weitere Bäume gefällt werden. Dies kündigte Klimaschutzmanagerin Renate Kirsch in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Natur, Umwelt, Land- und Forstwirtschaft an. „Dies ist notwendig, weil Gefahr im Verzug ist“, sagte Kirsch. Deshalb ist die Fläche rund um die Bäume auch mit Drahtzäunen abgesperrt worden. Schilder weisen darauf hin, dass der „Platz gesperrt wegen Astbruch“ ist.

„Die Gemeindeverwaltung hatte, wie Kirsch berichtete, die Bäume am Nikolausplatz durch zwei Gutachter untersuchen lassen. Beide seien zu dem Ergebnis gekommen, dass die drei Robinien nicht mehr zu retten seien. Anlass für zunächst eine Sichtung und dann die folgende Begutachtung sei ein Astbruch an einem Baum im Juli gewesen. Deshalb wurden nicht nur Teile des Platzes aus Sicherheitsgründen abgesperrt, sondern auch zwei Robinien gefällt.

Auf die vorliegenden veröffentlichten Gutachten, in denen unter anderem „unsachgemäße Baumschnitte“ als Ursache für den Zustand der Bäume genannt wurden, ging Renate Kirsch nicht ein. Dies geschah erst, nachdem sich Andreas Bist (FDP) danach erkundigt hatte. Er wollte diesen Punkt geklärt haben und wollte auch wissen, ob es im Gemeindegebiet noch weitere Bäume gebe, die falsch gepflegt worden seien und die deshalb vielleicht in naher Zukunft ebenfalls gefällt werden müssen. Bist fragte auch nach, ob die Gemeindeverwaltung dies geprüft habe oder prüfen werde.

Allerdings kündigte der Fachbereichsleiter auch an, dass die Qualität der Baumpflege durch den Bauhof besser werden solle. Beim Bauhof gebe es Fachleute, allerdings greife man auch auf externe Dienstleister zurück. Weiteren Handlungsbedarf für andere Bäume, die möglicherweise früher falsch gepflegt worden seien, sah Dresen nicht. „Dazu haben wir keine Hinweise“, sagte er. Der Bauhof führe regelmäßig Sichtungen durch. Für die SPD formulierte Manuel de Sousa ein ausdrückliches Lob an die Mitarbeiter des Bauhofs. Es sei auch eine gute Idee, in Zukunft weiter auf die Qualität der Baumpflege zu achten. Für die CDU zeigte sich auch Johannes Weiß erschrocken, dass es in der Vergangenheit Versäumnisse gegeben habe. Auch er sprach dem Bauhof sein Vertrauen aus.