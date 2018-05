Schwalmtal : Wartehäuschen in End wird ersetzt

Franz Rosenberger kann nicht fassen, warum das Schulbus-Wartehäuschen in End seit Oktober nicht ersetzt worden ist. Foto: Jörg Knappe

Schwalmtal In der kleinen Schwalmtaler Sektion End stand bis zum Herbst ein Schulbus-Wartehäuschen. Doch am 17. Oktober gab es einen Unfall. Ein Trecker beschädigte dabei das Wartehäuschen so sehr, dass es abgebaut werden musste. Seit Monaten warten Anwohner nun darauf, dass dort wieder ein Wartehäuschen aufgestellt wird. "Es kann doch nicht sein, dass das so lange dauert", sagt Franz Rosenberger. Die Kinder, die in End in den Schulbus steigen wollen, sollten sich unterstellen können, wenn es regnet, meint der Schwalmtaler.

Die Gemeindeverwaltung hat nun gute Nachrichten für die Anwohner: Die Gemeinde habe sich mit der Versicherung des Trecker-Besitzers geeinigt, erklärte Gerd van Grimbergen vom Schulamt der Gemeinde Schwalmtal auf Anfrage unserer Redaktion. Das sei "ein langer Prozess" gewesen.

Die Versicherung ersetzt den Zeitwert des Wartehäuschens, sie übernimmt 70 Prozent der Kosten. Die übrigen 30 Prozent trägt die Gemeinde Schwalmtal. Wie hoch die Kosten für das neue Schulbus-Wartehäuschen sind, vermag van Grimbergen noch nicht zu beziffern: "Wir holen jetzt Angebote ein." Liegen die vor, soll es mit dem Aufbau des neuen Wartehäuschens sehr schnell gehen.



(biro)