Vandalismus in Brüggen-Bracht : Wartehäuschen demoliert – Gemeinde setzt Belohnung aus

Die Gemeinde Brüggen hat nach demolierten Scheiben an drei Wartehäuschen Anzeigen gegen unbekannt gestellt. Wie die Verwaltung mitteilt, sind in der Nacht vom Sonntag, 18., auf Montag, 19. September, in Brüggen-Bracht drei Bus-Wartehäuschen beschädigt worden. Zerstört wurden eine Scheibe an der Haltestelle „Altenheim“ (in Richtung Kaldenkirchen), vier Scheiben an der Haltestelle „Am Hollenberg“ (in Richtung Brüggen) und eine Scheibe an der Haltestelle „Kaldenkirchener Straße“ (in Richtung Brüggen). Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen, gibt es eine Belohnung von 500 Euro.