Kreis Viersen : Sturmwarnung - Eltern können entscheiden, ob sie ihr Kind in die Schule schicken

In den vergangenen Jahren wurde der Kreis Viersen häufig von Stürmen heimgesucht. Dabei kam es zu schweren Schäden. Foto: Heike Ahlen

Kreis Viersen Ab Sonntagabend drohen schwere Stürme. Noch ist unklar, ob am Montag Schulen im Kreis Viersen geschlossen bleiben. Eltern können aber selbst entscheiden, ob sie ihrem Kind den Schulweg zumuten. Der Stromnetzbetreiber Westnetz erwägt, sein Bereitschaftsteam im Kreis Viersen zu vergrößern.

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Eltern im Kreis Viersen können entscheiden, ob sie am Montag ihr Kind in die Schule schicken oder nicht. Hintergrund: Hoch Frank verabschiedet sich am Wochenende und kräftige Tiefs können anschließend schweren Sturm bringen. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst.

Die Bezirksregierung Düsseldorf teilte jetzt mit, dass bei extremen Witterungsverhältnissen die Eltern selbst entscheiden können, ob der Weg zur Schule zumutbar ist. Wer sein Kind zu Hause lässt, muss die Schule darüber informieren. In mehreren Städten und Gemeinden in der Region bleiben die Schulen am Montag geschlossen - beispielsweise in Neuss, Kaarst und Grevenbroich. Im Kreis Viersen gab es am frühen Freitagnachmittag noch keine entsprechende Ansage. Ob Schulen geschlossen bleiben, darüber entscheiden Schulleitung und Schulträger.

Auch der Netzbetreiber Westnetz bereitet sich auf den Sturm vor. Zwar ist der starke Wind für die Stromleitungen kein Problem, denn auch starke Stürme können diesen normalerweise nichts anhaben. Probleme könnten Bäume oder Äste bereiten, die bei einem Sturm in die Freileitungen geraten. Bei solchen Ereignissen schalten Sicherheitssysteme die betroffene Leitung ab und es kommt zu einer Versorgungsunterbrechung.

„Bei Ankündigung von Unwettern sind wir sensibilisiert und können nach Bedarf die Bereitschaftsteams vergrößern. So sind wir gut vorbereitet und können bei Versorgungsunterbrechungen eine schnellstmögliche Wiederversorgung gewährleisten“, sagt Thomas Walkiewicz, Leiter des Regionalzentrums Neuss. Die Netzmonteure aus dem Regionalzentrum Neuss sind auch in einigen Gemeinden im Kreis Viersen für den Netzbetrieb verantwortlich.

Ein Stromausfall in der Mittelspannung wird direkt über automatische Meldesysteme in der Netzleitstelle des Unternehmens registriert. Die Westnetz-Mitarbeiter werden von dort sofort informiert und kümmern sich um die Behebung des Schadens. Parallel schalten die Mitarbeiter in der Netzleitstelle auf andere Leitungen um, so dass meist innerhalb von kurzer Zeit die Stromversorgung für die Kunden wiederhergestellt ist.